Eerste Pyreneeënrit in Tour voor klassementsrenners of aanvallers

In de vijftiende etappe van de Tour de France beginnen de renners echt aan de Pyreneeën. Het is afwachten of het een rit wordt waar de klassementsrenners elkaar gaan aanvallen of dat die wachten tot de zware bergritten in de derde Tourweek. Mocht dat laatste gebeuren, dan krijgen de aanvallers net als in de veertiende etappe opnieuw een kans.

De rit gaat van Céret naar Andorra-La-Vieille over 191,3 kilometer. Onderweg is er een klim van de tweede categorie en drie beklimmingen van de eerste categorie. Met de voorlaatste berg, de Port d’Envalira wordt op 2408 meter het hoogste punt van deze Ronde van Frankrijk aangedaan. Dan volgt nog de Col de Beixalis met vooral in het begin steile stukken en daarna een afdaling naar Andorra.

Tom Dumoulin won in 2016 een Touretappe in Andorra, maar de rit in de stromende regen naar Arcalis had een aankomst bergop. Vincenzo Nibali was in de Vuelta van 2017 de winnaar van een rit die eindigde in Andorra-La-Vieille. Wellicht dat de Italiaan dat kunstje wil herhalen in deze Tour.

Tadej Pogacar start om 12.30 in Céret in de gele leiderstrui. De Sloveen heeft 4 minuten voorsprong op de Fransman Guilaumme Martin. De eerste renner wordt rond 17.45 uur verwacht in Andorra-La-Vieille.