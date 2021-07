Frijns verliest leidende positie in Formule E

Robin Frijns heeft in de Formule E, het wereldkampioenschap in de elektrische raceauto’s, zijn leidende positie in het klassement moeten afstaan. Frijns eindigde in New York in de elfde race als achtste, op 25,084 seconden van de winnaar.

De zege ging naar de Brit Sam Bird, de nieuwe leider in het klassement. Achter hem eindigde Nick Cassidy uit Nieuw-Zeeland als tweede en de Portugees António Félix da Costa als derde. Nyck de Vries werd achttiende.

De Duitser Max Günther won de eerste race van het weekeinde in New York.