Krawczyk en Skupski winnen gemengd dubbel op Wimbledon

Het gemengd dubbel op Wimbledon is gewonnen door de Amerikaanse tennisster Desirae Krawczyk en de Brit Neal Skupski. Krawczyk en Skupski, die als zevende geplaatst waren, versloegen in de finale de Britse combinatie Harriet Dart/Joe Salisbury met 6-2 7-6 (1).

Krawczyk won vorige maand ook het gemengd dubbel op Roland Garros. Toen vormde ze een koppel met Salisbury, die ze nu in de finale de baas was. Voor Skupski is het zijn eerste grandslamtitel.

Dart en Salisbury versloegen in de tweede ronde Demi Schuurs en Wesley Koolhof.