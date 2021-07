Masters-winnaars Matsuyama en Watson missen Brits Open

Het Brits Open, dat donderdag op de Royal St. George’s Golf Club in Sandwich begint, gaat aan Hideki Matsuyama en Bubba Watson voorbij. De twee Masters-winnaars hebben zich vanwege coronaperikelen moeten afmelden voor het majortoernooi in Engeland.

Matsuyama won in april de Masters in Augusta. Hij was de eerste Japanse man die één van de vier majors in het golf op zijn naam schreef. Matsuyama testte begin deze maand positief op het coronavirus en verblijft nog in quarantaine. Hij is daardoor niet in staat om tijdig in Engeland te belanden, ook door de huidige reisbeperkingen in Groot-Brittannië vanwege de coronapandemie.

De Amerikaan Watson, die in 2012 en 2014 de Masters won, trok zich terug voor het Brits Open omdat hij onlangs in nauw contact was met iemand die later positief werd bevonden op het coronavirus.