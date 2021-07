Naar huis fietsen bezorgt Kuss extra motivatie

Het gebeurt niet vaak dat een wielrenner een etappe in de Tour de France in zijn eigen woonplaats wint. Het overkwam zondag de Amerikaan Sepp Kuss in Andorra, waar hij de eerste zware Pyreneeënrit won. “Ik kende de weg goed en was supergemotiveerd. Mijn vriendin stond met haar familie langs de de kant van de weg om me aan te moedigen. Het is een ongelooflijke ervaring”, vertelde de renner van Jumbo-Visma. De Nederlandse ploeg kende veel tegenslag, maar zag na de Belg Wout van Aert een tweede renner een rit winnen.

“Ik wist dat ik een goede kans had als ik op de laatste klim alleen boven zou komen. Ik heb deze Tour al veel geleden en voelde me vaak niet goed. Maar vandaag, met de finish vlak bij huis, had ik gelukkig goede benen”, vertelde Kuss, die de Col de Beixalis niet eens zo vaak in zijn training opneemt. “Hij is zo zwaar.” Veel steun had hij aan Van Aert, die mee was in de kopgroep en met name op het vlakke stuk voor de slotklim veel werk opknapte voor de Amerikaan. “Als een grote kampioen dat voor je doet, moet je het wel afmaken. We zijn nog maar met vijf in deze Tour, maar we hebben met Jonas (Vingegaard) een renner die het supergoed doet. Vanaf nu ga ik hem tot het einde steunen.”

Jumbo-Visma zag de beoogde kopman, de Sloveen Primoz Roglic, al na een week uitvallen. Hij ondervond te veel last van een valpartij in de derde etappe. Vingegaard staat inmiddels derde in het klassement, op ruim 5,5 minuten van leider Tadej Pogacar.