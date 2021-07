Ook de hitte maakt Pogacar niet nerveus

Tadej Pogacar kan maandag op de tweede rustdag van de Tour de France net als vorige week genieten van het feit dat hij een riante voorsprong heeft op zijn concurrenten. Na de eerste Pyreneeënrit is de marge met zijn naaste belagers Rigoberto Urán en Jonas Vingegaard ruim 5 minuten. “Toen het erop aankwam was het vooral van belang niet nerveus te worden en ‘cool’ te blijven. Ik voelde me goed en heb me ook op de laatste klim geen zorgen gemaakt”, vertelde de 22-jarige Sloveen van UAE-Team Emirates, na de door de Amerikaan Sepp Kuss gewonnen rit in Andorra La Vella.

De rit naar de hoogst gelegen hoofdstad van Europa werd verreden bij temperaturen van meer dan 30 graden. “Het was een goede dag. Het is klasse dat ik nog steeds zo’n ruime marge heb”, was de conclusie van Pogacar, die vorige week in de rit over de Mont Ventoux voor het eerst enige kwetsbaarheid had getoond. Vingegaard had daar de aanval ingezet, die de geletruidrager in de afdaling naar de finish alsnog had kunnen beantwoorden.

Ook nu was het de Deen die hem pijn deed, terwijl ook Urán en de Ecuadoraan Richard Carapaz probeerden afstand te nemen. “Helaas voor hen voelde ik me goed vandaag. Mijn lichaam reageerde goed op de hitte. Ik zag op de laatste klim mijn ouders staan, dat deed me even vergeten hoe zwaar het was. Iedereen is moe, ik ook. Het was de hitte die ik vooraf aan deze Tour het meest vreesde. Maar na de afgelopen week, met al die warme dagen, heb ik ook wat dat betreft veel vertrouwen.”