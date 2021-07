Peloton op weg naar hoogste punt in Tour

Het peloton in de Tour de France is op weg naar het hoogste punt van deze ronde. In de eerste serieuze Pyreneeënrit moet de Port d’Envalira worden beklommen, een col waarvan de top ligt op 2408 meter hoogte. Het is de derde van vier beklimmingen op weg naar Andorra la Vella, de hoofdstad van het gelijknamige staatje.

Om 12.30 uur zwaaide Tourbaas Christian Prudhomme vanuit de auto met de gele vlag waarmee de rit over ruim 191 kilometer was begonnen. De Sloveen Tadej Pogacar rijdt in de gele trui. Zaterdag meldde de Fransman Guillaume Martin zich als naaste belager. Hij is de enige die binnen de 5 minuten staat van de kopman van UAE-Team Emirates.

Met de Montée de Mont-Louis begint na een kleine 80 kilometer het klimwerk. Het is een col van de 1e categorie waarvan er, na een helling van 2e categorie, nog twee op het programma staan. De finish volgt na een afdaling van 15 kilometer en wordt verwacht rond 17.45 uur.