Poels heeft bollentrui weer terug in Tour de France

Wout Poels veroverde zondag in de Tour de France de bollentrui terug op de Canadees Michael Woods. “Het was een zwaar gevecht, ik moest puntje voor puntje dichterbij komen”, vertelde de Limburger van Bahrain, die van het bergklassement een doel heeft gemaakt. Poels heeft nu acht punten voorsprong op Woods, terwijl de Colombiaan Nairo Quintana en de Belg Wout van Aert ook nog in de buurt staan.

“Acht punten is niet heel veel. Ik zal elke keer mee moeten zitten in een ontsnapping en punten moeten blijven sprokkelen”, keek hij vooruit naar de strijd die na de rustdag verder gaat. Voorlopig zit de bergtrui om zijn schouders. “Het is een mooi doel. Er volgen nog zes dagen. Dat klinkt kort maar het is nog best lang. Maar ik voel me goed en normaal blijft dat bij mij zo in derde week.”

Voor zijn sprintjes bergop zei hij nog iets te hebben gehad aan zijn liefde voor het baanwielrennen. “Ik keek er vroeger heel veel naar, vooral naar Theo Bos. Misschien heb ik daar wel wat van opgestoken.”