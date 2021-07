Arbiter Kuipers wil na geslaagde EK-finale mogelijk toch door

Björn Kuipers blijft mogelijk toch langer actief als scheidsrechter op internationaal niveau. De 48-jarige Oldenzaler leidde zondag de finale van het Europees kampioenschap tussen Engeland en Italië en kreeg veel lof.

“Ik heb in veel kranten gelezen dat dit mijn internationale afscheid was”, zei Kuipers bij terugkeer op Schiphol. “Maar ik ben zo ver nog niet. Ik heb ook te maken met mijn thuissituatie natuurlijk, ik ben al twaalf jaar op dit niveau actief en ermee bezig. Ik ga er even rustig over nadenken. De rest van dit ‘Team Kuipers’ wil sowieso wel door”, aldus Kuipers, die nog niet wilde zeggen of het WK in Qatar van volgend jaar een doel voor hem is.

Op het WK mag maar één scheidsrechter per land fluiten. Als Kuipers zich kandidaat zou stellen, staat hij mogelijk de 38-jarige Danny Makkelie in de weg. Makkelie had bij het EK de leiding over de openingswedstrijd (Italië – Turkije) en de halve finale tussen Engeland en Denemarken.

Kuipers had zijn wekker op de dag van de finale op 09.00 uur gezet, maar hij werd al om 05.23 uur wakker. “Ik had het gevoel dat er niets mis kon gaan. Iedereen van ons was zo gefocust en zo geconcentreerd. Gelukkig zijn er geen momenten geweest waarin we cruciaal waren. Italië en Engeland hebben zich ook voortreffelijk gedragen.”

De Nederlandse scheidsrechter riep vooraf de aanvoerders Giorgio Chiellini en Harry Kane bij zich. “Ik zei: doe me nou één plezier en zorg ervoor dat je je focust op je eigen spel en niet op mijn beslissingen. Ga niet allerlei gebaren maken. Ik hoefde me geen zorgen te maken, vertelden ze. Toen zei ik weer: ik maak me geen zorgen, het is meer een boodschap. Dat was eigenlijk het begin van een hele goede relatie op het veld.”

Kuipers omschreef de fase van zo’n 20 minuten voor het begin van de wedstrijd als een van de hoogtepunten. “Tijdens de warming-up was het nog vrij rustig. Toen waren nog veel mensen buiten het stadion. Toen daarna het stadion volliep en iedereen liederen begon te zingen, kreeg ik echt het ‘wow-gevoel’. Datzelfde gold tijdens het spelen van de volksliederen. Toen ging ik in mijn gedachten nog eens terug hoe ik hier ben gekomen. Ik had kippenvel over mijn hele lichaam. Ik heb altijd de droom gehad een EK-finale te mogen fluiten. Het was zo gaaf dat die droom uitkwam.”

Tijdens de finale kende Kuipers een paar spannende momenten. Een keer verloor hij een belangrijk deel van zijn zender, waardoor hij even niet optimaal kon communiceren met de grensrechters en videoscheidsrechter. “En de strafschoppenserie was nog even spannend. Stel dat ik te horen kreeg dat de keeper van Italië bij de laatste strafschop niet op zijn lijn stond en dat de penalty opnieuw genomen had moeten worden… Gelukkig bleef ons dat bespaard en kreeg ik al snel te horen dat de treffer correct was.”