Geblesseerde tennisster Halep zakt weg uit top wereldranglijst

De Roemeense tennisster Simona Halep zakt als gevolg van een blessure weg op de wereldranglijst. De voormalige nummer 1 duikelde na Wimbledon van de derde naar de negende plaats. Halep (29) staat al wekenlang aan de kant vanwege een kuitblessure.

De Roemeense kwam begin mei voor het laatst in actie. Ze moest als gevolg van haar blessure Roland Garros en Wimbledon overslaan. Halep was in 2019 de beste op het ‘heilige’ gras in Londen, maar kon na de geschrapte editie van vorig jaar haar titel de afgelopen weken niet verdedigen. Ashleigh Barty volgt Halep op als winnares van Wimbledon. De 25-jarige Australische verstevigde daarmee tevens haar eerste plaats op de wereldranglijst.

Naomi Osaka, de Japanse die ontbrak op Wimbledon, staat tweede. Aryna Sabalenka uit Belarus schoof op naar de derde plaats. Sofia Kenin (vierde) en Bianca Andreescu (vijfde) stegen twee plekken. Verliezend finaliste Karolina Pliskova keerde terug in de top 10. De Tsjechische steeg van plek 13 naar 7.

Kiki Bertens bleef ondanks haar uitschakeling in de eerste ronde op de 21e plaats staan. Bertens beëindigt binnenkort haar carrière. Arantxa Rus ging van 84 naar 85, Lesley Pattinama-Kerkhove klom vijftien plaatsen en staat nu op de 159e positie. Zij wist als qualifier de tweede ronde te bereiken op Wimbledon.