Geletruidrager Pogacar snapt waarom er ongemakkelijke vragen zijn

Geletruidrager Tadej Pogacar moest ook op de tweede rustdag in Andorra ‘ongemakkelijke’ vragen over zijn dominantie in de Tour de France beantwoorden. “Ik word er niet boos om”, zei de 22-jarige Sloveen van UAE-Team Emirates. “Het zijn ongemakkelijke vragen omdat het verleden van onze sport niet rooskleurig is geweest, maar ik begrijp volledig waarom deze vragen er zijn.”

Hij had geen antwoorden op zulke vragen voorbereid, zei Pogacar. “Ik hou van fietsen en wat daar verder bijkomt, dat accepteer ik”, zei hij. “Ik ben een goede jongen met een goede opvoeding, niet iemand die voor de makkelijke weg gaat.”

Pogacar krijgt vragen over dopinggebruik ook vanwege de leiding van zijn ploeg. Ploegbaas Mauro Gianetti en teammanager Matxin Fernández hebben een verleden bij de ploeg Saunier-Duval, die met meerdere dopingzaken zoals die van de Italiaan Riccardo Riccò in het nieuws kwamen.

Op de vraag waarom hij zijn gegevens niet deelt, zei de Sloveen dat dat de tactiek van zijn ploeg en de concurrentie kan beïnvloeden. “Andere teams kunnen dan zien wat je limiet is op bepaalde momenten.”

Pogacar heeft met de slotweek in de Tour de France te gaan een ruime voorsprong van 5.18 minuten op nummer 2 Rigoberto Urán uit Colombia en 5.32 minuten op de nummer 3, de Deen Jonas Vingegaard.