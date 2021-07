Nieuwe naam voor wielerploeg Lefevere

De wielerploeg van de Belgische teammanager Patrick Lefevere rijdt volgend jaar onder de naam Quick-Step Alpha Vinyl. De huidige hoofdsponsor Deceuninck houdt er na dit seizoen mee op, maakte de ploeg bekend op de tweede rustdag van de Tour de France. Bij de ploeg van Lefevere rijden onder anderen wereldkampioen Julian Alaphilippe en de Nederlandse sprinter Fabio Jakobsen.

Quick-Step had al eerder aangegeven dat het zich nog zes jaar verbindt aan het team. Na het aangekondigde vertrek van Deceuninck was er nog geen tweede hoofdsponsor. Die komt er ook volgend jaar niet.

Vorige week lekte al het nieuws uit dat Soudal in 2023 de tweede hoofdsponsor wordt. Dat bedrijf sponsort nog tot eind 2022 een andere Belgische wielerploeg, Lotto Soudal.

Of Tourrevelatie Mark Cavendish volgend jaar ook nog voor de ploeg van Lefevere rijdt, is nog niet bekend. De 36-jarige Britse sprinter, die in deze Ronde van Frankrijk al vier etappezeges pakte en daarmee het recordaantal van 34 ritzeges in de Tour van Eddy Merckx evenaarde, kreeg begin dit jaar een contract voor een jaar bij de ploeg. Over contractverlenging moet nog worden gesproken.

“Ik heb er al over nagedacht en ik moet met hem praten”, verwees de Brit naar zijn ploegbaas. “Ik voel me gelukkig bij dit team en op de fiets. Ik kan niet eeuwig blijven koersen, maar ik houd nog van de fiets en dit beroep. Ik zou willen doorgaan. Als ik kan blijven inspireren, dan wil ik blijven koersen zolang mijn lichaam dat toelaat.”