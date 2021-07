Wielrenner Kelderman wil met een topdag naar podium in de Tour

Wielrenner Wilco Kelderman gaat na de tweede rustdag de slotweek van de Tour de France in als nummer 6 van het algemeen klassement, maar een topdag heeft hij naar eigen zeggen nog niet gehad. “Ik hoop dat die nog komt”, aldus de kopman van Bora-hansgrohe. “De voorbije weken was het vooral schade beperken.”

De ‘schade’ bedraagt op dit moment 6 minuten en 16 seconden. Dat is de achterstand van Kelderman op Tadej Pogacar, de Sloveen die de gele trui stevig om de schouders heeft zitten. De Nederlander staat echter slechts 44 seconden achter op de derde plek. Een podiumplaats ligt dus binnen bereik.

“Ik had één goede dag, in Tignes, maar daar reed ik dan weer niet slim. Echt een topdag had ik nog niet, ik hoop dat die nog komt. Ze voorspellen iets frisser weer, dat ligt me beter, dan koers ik naar mijn gevoel lekkerder. Natuurlijk zou ik net als in de Giro willen aanvallen, maar als ik de benen niet heb, dan ligt dat anders, dan is het vooral aanklampen. Ik hoop dat ik kan meestrijden voor dat podium. Maar aanvallen, de koers hard maken; dat topgevoel komt niet op bestelling. Vorig jaar in de Giro voelde ik me een stukje beter, sterker en stabieler. Hier is het meer volgen, tot het gaatje gaan. Veel heb ik niet over. Natuurlijk, dat gevoel kan nog veranderen en misschien ligt het niveau in de Tour gewoon ook hoger. Het is moeilijk om wedstrijden met elkaar te vergelijken.”

In de strijd om plek twee en drie zijn acht renners gewaagd aan elkaar. “Op dit moment zijn Urán, Vingegaard en Carapaz wel beter dan ik”, zegt Kelderman. “Ik probeer er telkens het beste van te maken. En dan heb je een jongen zoals Ben O’Connor. Het is afwachten of hij nog een slechte dag zal hebben, zoals op de Mont Ventoux. Ik probeer eigenlijk niet te veel te kijken naar de concurrentie. Ik bekijk het dag per dag en wil er het beste van maken. Ik voel me nog goed. Niet meer fris natuurlijk, maar wel nog in orde.”

Kelderman en de Tour de France, het was tot voor kort geen geslaagd huwelijk. “Ik heb er nog eens over nagedacht, wat ik nou precies van die Tour vind. En eerlijk gezegd vind ik het toch wel heel veel stress en gedoe, ik houd meer van de ‘pure’ koers”, aldus de Nederlander. “Anderzijds, het is wel de grootste koers ter wereld, met veel media-aandacht, veel fans aan de kant van de weg, dus dat geeft ook wel een boost. Maar in die eerste week dacht ik wel: ik weet niet of dit wel leuk vind. Je moet echt wel geluk hebben om heelhuids door die eerste week te komen en dat heb je niet in de Giro of de Vuelta. Daar draait het om wat ik noem meer de pure koers. Maar gelukkig sta ik nog goed en ik blijf gewoon vechten.”