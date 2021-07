WK roeien in Shanghai afgelast

De WK roeien die dit jaar in Shanghai gehouden zouden worden, gaan niet door. De internationale bond World Rowing heeft in overleg met het organisatiecomité besloten het evenement, dat zou plaatsvinden van 17 tot en met 25 oktober, te annuleren.

De Chinese organisatie vindt dat het niet haalbaar is de wereldkampioenschappen te houden vanwege de beperkende maatregelen als gevolg van de coronapandemie. Na overleg heeft het bestuur van World Rowing besloten het evenement af te gelasten.

“We hebben zeker begrip voor dit besluit”, reageert Hessel Evertse, technisch directeur van de Nederlandse roeibond KNRB. “Het zijn onzekere tijden, de quarantainemaatregelen in China zijn streng, het aantal besmettingen – juist in deze leeftijdsgroep – is hoog en daarnaast zou de representativiteit, door afzeggingen en de voorafgaande Spelen, laag zijn. Het is dan een te kostbare aangelegenheid om hierin te volharden.”