Federer meldt zich af voor Olympische Spelen

Roger Federer maakt later deze maand niet zijn opwachting op de Olympische Spelen. De 39-jarige Zwitserse tennislegende heeft weer last van een knieblessure, zo maakte hij via sociale media bekend.

“Tijdens het grasseizoen heb ik helaas een terugval gehad met mijn knie en daarom moet ik mij terugtrekken voor de Spelen van Tokio”, schrijft Federer. “Ik ben al begonnen met mijn herstel en hoop later in de zomer terug te keren.”

Federer, die onlangs op Wimbledon in de kwartfinales werd uitgeschakeld, won een gouden plak op de Spelen van 2008 in Peking; in het dubbelspel met Stan Wawrinka. Vier jaar later pakte hij in het enkelspel zilver; hij verloor toen in Londen in de finale van de Schot Andy Murray. Voor de Spelen van 2016 meldde Federer zich ook af.