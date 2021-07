Hamilton: hoop op meer diversiteit in autosport

Lewis Hamilton hoopt dat de publicatie van een rapport over diversiteit in de autosport een signaal afgeeft. Dat zegt de 36-jarige regerend wereldkampioen in de Formule 1 dinsdag in het programma BBC Breakfast. Hij heeft het initiatief tot het onderzoek genomen om de toegang tot de Britse autosport te verbeteren, vooral voor zwarte mensen. Als de autosport diverser zou worden, zou dat voor hem het “meest waardevolle ding” zijn, aldus de Engelsman.

De 36-jarige autocoureur van Mercedes wil “deel uitmaken van deze verandering”. Hamilton heeft in 2019 de zogenoemde Hamilton Commission opgericht, die is samengesteld uit experts en enkele hooggeplaatste leden. De dinsdag gepubliceerde studie is bedoeld om de diversiteit in de autosport te helpen vergroten en geeft ook aanbevelingen voor actie. “Je kunt niet om verandering vragen zonder te weten wat het probleem is”, zei Hamilton, de enige zwarte coureur in de Formule 1.

Hamilton zet zich op meerdere gebieden in tegen racisme in de sport en daarbuiten. Hij reageerde ook met een statement nadat Engelse voetballers racistisch werden bejegend nadat ze zondag strafschoppen hadden gemist in de EK-finale tegen ItaliĆ«. Hij noemde de racistische uitlatingen “onacceptabel”.