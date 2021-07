Kans voor aanvallers in 16e Touretappe met drie beklimmingen

Voordat de klassementsrenners het gaan uitvechten in twee etappes met aankomst bergop in de Pyreneeën, heeft het peloton na de rustdag eerst nog een iets makkelijkere bergetappe met een relatief vlakke finish. Opnieuw een ideale rit voor de aanvallers.

De rit gaat van Pas de la Case naar Saint-Gaudens over 169 kilometer. Na de start gaat het 35 kilometer bergaf en dan volgen twee beklimmingen van de tweede categorie met ertussenin een klim van de eerste categorie. De Col de la Port is 11 kilometer lang en de Col de la Core is 13 kilometer. De Col de Portet-d’Aspet duurt maar 5 kilometer, maar is wel steiler. Het is de berg die onlosmakelijk is verbonden met de Italiaan Fabio Casartelli, die in 1995 overleed na een val in de afdaling van de Portet-d’Aspet. Na de afdaling volgt nog een klimmetje van de vierde categorie, voordat de renners arriveren in Saint-Gaudens.

De Sloveen Tadej Pogacar start na de rustdag om 13.05 uur met een voorsprong van ruim 5 minuten op de Colombiaan Rigoberto Urán in het geel. De groene trui zit om de schouders van de Brit Mark Cavendish en Wout Poels verdedigt de bollentrui. De eerste renner wordt verwacht rond 17.30 uur.