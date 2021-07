Konrad op zijn Mollema’s naar ritwinst in Tour

Patrick Konrad had dit jaar in de Tour de France al voorbeelden gezien van renners die hun ritzege pakten na een solo. De Sloveen Matej Mohoric deed het in de eerste week, Bauke Mollema afgelopen zaterdag. “Zij vielen vroeg aan. Ik dacht: als ik in zo’n situatie kom, ben ik de man”, vertelde de Oostenrijker van Bora-hansgrohe, die op meer dan 30 kilometer voor de finish zijn medevluchters achterliet. Hij zegevierde in de zestiende etappe, een rit door de Pyreneeën.

In Saint-Gaudens gloorde het succes, al werd Konrad een kilometer voor de streep nog bevangen door twijfel. “Ik zag de weg voor me nog even omhoog lopen en dacht: oei, daar moet ik nog overheen.” Maar 500 meter verder, met een voorsprong van meer dan 40 seconden op de eerste achtervolgers, wist de Oostenrijkse wegkampioen dat de ritzege een feit was. “Mijn eerste zege in de WorldTour, in de grootste wielerkoers van de wereld ook nog. Het maakt me trots en sprakeloos.”

De 29-jarige Oostenrijker droeg zijn zege op aan zijn familie en vrienden. “Aan iedereen die in me geloofde. Inclusief mijn ploeg natuurlijk. Ze hebben altijd vertrouwen in me. Ik ben super gelukkig.”