Onzekerheid altijd aanwezig bij roeiers vlaggenschip dubbelvier

Roeiers Tone Wieten en Dirk Uittenbogaard azen met de mannen dubbelvier op olympisch goud in Tokio. Voor minder dan het allerhoogste doen ze het niet, want ze bemannen het vlaggenschip van de Nederlandse roeivloot. “We zijn door de coaches bestempeld tot prioriteitsboot vanwege onze prestaties. Met het goud op de EK en WK van 2019 hebben we laten zien dat we die status waard zijn”, zegt Uittenbogaard.

Beiden maakten deel uit van de oude paradeboot, de Holland Acht. Ze wonnen brons op de Spelen van 2016 in Rio. “De acht blijft toch wel het koningsnummer, ook vanwege het olympisch goud in 1996. Roeien in de acht is puur geweld, het is ook het snelste nummer. In de dubbelvier gaan we iets langzamer, maar dat is op zich logisch met de helft minder roeiers. Persoonlijk vind ik het scullen (roeien met twee riemen) technisch een iets grotere uitdaging’’, zegt de 31-jarige Amsterdammer.

De verschillen zijn verder niet heel groot, meent Wieten. “Fysiek hoef je niet per se andere accenten te leggen. Tussen het wereldrecord van de acht en de dubbelvier zit 13 seconden op 2 kilometer, dus de races duren ongeveer even lang. Maar roeien met twee riemen is qua coördinatie net iets moeilijker dan met één riem.”

De dubbelvier, met daarin ook Koen Metsemakers en Abe Wiersma, won eveneens de Europese titel in 2020, maar leed in april op de EK in Varese een gevoelige nederlaag. De Italiaanse boot was een stuk sneller. Het Nederlandse viertal nam een maand later revanche met een oppermachtige zege bij de wereldbeker in Luzern, waarmee het predicaat van topfavoriet voor de Spelen weer op de boot werd geplakt. Uittenbogaard en Wieten nemen het min of meer voor kennisgeving aan. “We hebben vier van de laatste vijf races gewonnen, dus we moeten zeker niet weg kruipen in de rol van underdog, maar alvast een kruisje zetten bij goud lijkt me toch wat voorbarig. Er is altijd onzekerheid’’, zegt Uittenbogaard.

“Het komt vaker voor dat er ploegen zijn die het jaar ervoor op de ‘oefenwedstrijden’ niks presteren, maar dan op de Spelen pieken en het goud behalen. In de acht wonnen we in 2016 soeverein de laatste wereldbeker voor de Spelen, maar in Rio hebben we geen moment om het goud meegedaan. We moeten dus waakzaam blijven en de focus op onszelf houden. Iedereen doet er die laatste weken voor de Spelen een tandje bij, en wij dus ook. Er moet nog veel gebeuren om op dat hoogste podium te kunnen staan”, aldus Wieten.

Met de conditie zit het goed, zeggen de mannen. Er is veel aan duurwerk gedaan in de trainingsstage in Oostenrijk. De laatste weken voor Tokio gaat het accent op verzuring; afstanden roeien in wedstrijdtempo. “Die deken van verzuring ondergaan, tot het je oren uit komt”, zegt Wieten. “Netjes gezegd: we hebben nog niet de juiste vorm en tempo en daar werken we nu aan.’’

De mannen dubbelvier beginnen hun olympisch toernooi op vrijdag 23 juli met de series.