Tourpeloton begonnen aan Pyreneeënrit naar Saint-Gaudens

De 145 overgebleven deelnemers aan de Tour de France zijn na de tweede rustdag begonnen aan de zestiende etappe, een rit over 169 kilometer door de Pyreneeën. Rond 13.30 uur ging de etappe van start in Pas de la Casa, een dorp op de grens van Andorra en Frankrijk, gelegen op een hoogte van zo’n 2000 meter. Vincenzo Nibali maakt geen deel meer uit van het peloton, de Italiaanse Tourwinnaar van 2014 gaat zich richten op de Olympische Spelen. Ook de Deen Amund Grøndahl Jansen is er niet meer bij.

Na een lange afdaling van zo’n 35 kilometer vanuit Pas de la Casa moeten de wielrenners op weg naar de finish in Saint-Gaudens vier bergen over. Wout Poels gaat ongetwijfeld weer een poging doen om punten bij elkaar te sprokkelen voor het bergklassement. De 33-jarige Limburger rijdt in de bolletjestrui. Poels heeft 8 punten voorsprong op Michael Woods en 10 punten op Nairo Quintana en Wout van Aert.

In de zestiende etappe zitten twee bergen van de tweede categorie en één van de eerste categorie, de Col de la Core. Na de beklimming van de Col de Portet-d’Aspet volgt nog een klimmetje van de vierde categorie, met de top op 7 kilometer van de finish in Saint-Gaudens.

De Sloveen Tadej Pogacar heeft de gele trui stevig om zijn schouders zitten. De Brit Mark Cavendish draagt de groene trui, de Deen Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) het wit.