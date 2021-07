Deen Vingegaard verbaast ook zijn bazen in Tour

De ploegleiding van Jumbo-Visma wist al wel dat het met Jonas Vingegaard een bijzonder getalenteerde ronderenner in huis had. “Eentje die in de toekomst een hoofdrol in grote rondes kan gaan spelen”, herhaalde ploegleider Grischa Niermann woensdag na de zeventiende etappe in de Tour de France eerdere prognoses. De toekomst is dichterbij dan gedacht. De 24-jarige Deen finishte woensdag achter geletruidrager Tadej Pogacar als tweede in de zware bergrit en klom ook naar die positie in het algemeen klassement.

“Een supergroot talent”, omschreef Merijn Zeeman, sportief directeur van de Nederlandse ploeg, de jonge Deen. Om zich vervolgens meteen te corrigeren. “Eigenlijk ben je al geen talent meer, als je tweede staat in de Tour.”

Vingegaard viel vorig jaar al op met knap klimwerk in de Ronde van Spanje. Dit voorjaar begon hij koersen te winnen, in de Verenigde Arabische Emiraten en ook in Italië. In de Tour was hij een van de helpers van Primoz Roglic. Maar de Sloveen viel al na één week uit, terwijl ook Robert Gesink, de Duitser Tony Martin en woensdag Steven Kruijswijk de Tour moesten verlaten. De Brabander was al op de rustdag ziek, hetgeen dinsdag nog met paracetamol werd onderdrukt. Zeeman: “Maar het was vandaag niet beter. Steven gaat zich richten op de Vuelta.”

De vier overgebleven renners noemde Zeeman “een geweldige groep kerels bij elkaar”. “Ik hoorde in volle finale hoe Wout (Van Aert) Jonas nog aanmoedigde via de oortjes.” Niermann reed achter de nieuwe kopman. “Zo jong nog, dit hadden we niet verwacht. We hebben heel veel tegenslagen gehad deze Tour, zijn hier nog maar met vier man. Maar we vechten door. Ik ben trots op deze jongens.”

Een podiumplaats in Parijs lonkt, achter de ongenaakbare Pogacar. “We zijn er nog niet, maar het komt wel heel dichtbij. Hij laat vandaag zien dat hij bij de beste drie klimmers in de Tour hoort.” Er volgt nog één Pyreneeënrit en zaterdag een tweede individuele tijdrit. In de eerste, nog in de eerste Tourweek, eindigde Vingegaard al als derde. Zeeman: “Hij kan dit, heeft er ook hard voor gewerkt. We kijken er met veel vertrouwen naar uit. We mogen dromen van het podium.”