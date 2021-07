Eerste Pyreneeënrit met aankomst bergop

De renners in de Tour de France staat woensdag na een redelijk eenvoudige aanloop een reeks van drie zware Pyreneeëncols te wachten. Na 113 kilometer begint vanuit Bagnères-de-Luchon de beklimming van de Col de Peyresourde. De daaropvolgende berg, de Col de Val Louron-Azet, is net als de Peyresourde gerangschikt als een beklimming van de eerste categorie.

Maar het slotstuk is pas echt indrukwekkend. De beklimming van de Col du Portet, naar finishplaats Saint-Lary-Soulan, is 16 kilometer lang met een gemiddeld stijging van 8,7 procent. De Tourorganisatie heeft die berg in de zogenoemde buitencategorie ingedeeld. In het skioord kwam de Tour in 2018 voor het laatst aan. De Colombiaan Nairo Quintana won er de rit.

Met de Sloveen Tadej Pogacar in het geel vertrekt het peloton iets na 12.00 uur vanuit Muret. Daar zal het druk zijn want het is Quatorze Juillet, de nationale feestdag van Frankrijk. Wout Poels draagt opnieuw de bollentrui als leider van het bergklassement.

De finish wordt verwacht rond 17.00 uur.