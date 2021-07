Formule 1 maakt plaats vrij voor ondervertegenwoordigde groepen

De organisatoren van de Formule 1 willen dat de sport in de toekomst diverser en inclusiever wordt. Om dat te bereiken komen er in de opleidingstrajecten en scholen meer plaatsen vrij voor jongeren uit groepen die ondervertegenwoordigd zijn en ook wordt extra geld beschikbaar gesteld.

Het is een van de maatregelen die de Formule 1 woensdag lanceerde naar aanleiding van een rapport dat is geschreven door een commissie die wereldkampioen Lewis Hamilton in het leven riep. Hamilton wil het aantal zwarte mensen in de belangrijkste raceklasse voor auto’s helpen vergroten.

“We willen net zo divers zijn als onze achterban, onze fans. Daarom ondernemen we directe actie om ervoor te zorgen dat getalenteerde mensen uit ondervertegenwoordigde groepen de beste kansen hebben om een ​​fantastische carrière in deze geweldige sport te beginnen en op te bouwen”, aldus Formule 1-directeur Stefano Domenicali.

Tien studenten uit ondervertegenwoordigde groepen (zoals vrouwen, etnische minderheden en mensen met een kansarme achtergrond) krijgen een plek in de opleiding, die wordt betaald door de Formule 1.

Verder krijgen zes stagiaires uit ondervertegenwoordigde groepen ook rollen zoals mecanicien aangeboden in de Formule 1, zowel voor korte als voor langere tijd.