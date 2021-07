Ipsos: wereldwijde interesse voor Spelen daalt tot 46 procent

De wereldwijde interesse voor de komende Olympische Spelen is gedaald tot 46 procent. In Japan zelf is de belangstelling voor het evenement met 35 procent het minst groot van alle landen, meldt marktonderzoeksbureau Ipsos.

De door de coronapandemie getroffen Spelen, die over negen dagen van start gaan, hebben de publieke steun verloren door aanhoudende zorgen over infectierisico’s en het uitroepen van de noodtoestand in Tokio, ondanks dat de organisatoren strikte coronavirusmaatregelen beloven. Slechts 22 procent van de Japanners vindt dat de Spelen moeten doorgaan, blijkt uit de enquête.

Toeschouwers zijn in Tokio niet welkom. Organisatoren hebben de Japanse bevolking gevraagd de Spelen op tv te kijken om verplaatsingen van mensen tot een minimum te beperken. De gouverneur van Tokio, Yuriko Koike, zegt dat een voldoende aantal ziekenhuizen in combinatie met een versnelling van de uitrol van vaccinaties onder ouderen betekent dat de stad veilige Olympische Spelen kan houden.

Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), prees de organisatoren. De Duitser heeft woensdag een ontmoeting met de Japanse premier Yoshihide Suga. Veel olympische delegaties zijn al in Japan voor de Spelen.