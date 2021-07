Pogacar: rit winnen in het geel heel bijzonder

Tot nu toe beperkte geletruidrager Tadej Pogacar zich in de bergen tot het verdedigen van zijn gele trui. Maar de Sloveense leider in de Tour de France had vooraf al mogelijkheden gezien in de zeventiende etappe, een Pyreneeënrit met aankomst bergop. In Saint-Lary-Soulan kon hij weer een droom doen uitkomen. “Een rit winnen in de gele trui is heel bijzonder. Zo is het echt een fantastische dag geworden”, sprak Pogacar, die nog steviger aan de leiding staat.

“De meeste ritten waren geschikt voor de aanvallers. Maar vandaag lag er een parcours dat goed te controleren was. Mijn ploeggenoten hebben zo goed gereden”, vertelde Pogacar, de kopman van UAE-Team Emirates. In de slotfase konden alleen de Deen Jonas Vingegaard en de Ecuadoraan Richard Carapaz nog volgen. De Sloveen versnelde een paar keer en zag Carapaz een keer hetzelfde doen. “Ze waren echt goed. Ik moest alles geven om de sprint te winnen, maar het is gelukt.”