Tweede ritzege geletruidrager Pogacar in Tour

Tadej Pogacar heeft de zeventiende etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een zware Pyreneeënrit met finish op de top van de Col du Portet, op 2215 meter hoogte. De Sloveen van UAE-Team Emirates verstevigde met zijn tweede ritzege zijn leidende positie in het algemeen klassement.

De Deen Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma finishte meteen achter Pogacar als tweede, de Ecuadoraan Richard Carapaz werd derde. Vingegaard steeg naar de tweede plaats in het algemeen klassement, Carapaz naar de derde ten koste van de Colombiaan Rigoberto Urán. Wilco Kelderman kwam op 1.40 als zesde boven en behield die positie in het klassement. De Nederlander was ook nog ten val gekomen. Donderdag wacht opnieuw een zware bergrit met onder meer de beklimming van de Tourmalet en aankomst bergop in Luz-Ardiden.

Het duurde even voordat er een groep vluchters uit de greep van het peloton was. Zes renners bereikten een voorsprong van zo’n kleine tien minuten, nog voor de eerste col werd aangedaan. Onder hen Danny van Poppel en de Fransman Anthony Perez. Eenmaal bergop begon de actie in het peloton. Wout Poels was mee in de eerste ontsnapping, samen met onder anderen de Colombiaan Nairo Quintana. Het verschil was bij de voet 8.30. Op de top, waar de Fransman Anthony Turgis als eerste bovenkwam, volgden de klassementsmannen op 4 minuten.

Richting Col de Val Louron-Azet viel de kopgroep uit elkaar. Perez bleef voorop over en kwam als eerste boven, maar zijn landgenoot Dorian Godon kwam uit de achtergrond terug. Poels sprintte uit de groep favorieten en pakte nog 4 punten voor de bergtrui, die de Limburger wist te behouden.

Met iets meer dan 3 minuten voorsprong begonnen de leiders aan de 16 kilometer lange slotklim. De groep met de geletruidrager en al zijn naaste belagers naderde snel. Acht kilometer onder de top versnelde Pogacar zelf, meteen was ook de vlucht van Perez voorbij.

Een demarrage verder konden alleen Vingegaard en Carapaz nog volgen. Voor de Deen lonkte de tweede plaats in het klassement. Pogacar bleef het proberen, maar Vingegaard en Carapaz klampten aan. De Ecuadoraan viel zelf nog aan, zag Vingegaard afhaken en weer terugkomen. In de sprint was Pogacar niet van zijn tweede ritzege af te houden, zijn eerste in de gele trui.