Zieke Kruijswijk stapt af in Tour en richt zich op Vuelta

Steven Kruijswijk rijdt de Tour de France niet uit. De Nederlandse renner van Jumbo-Visma stapte woensdag tijdens de zeventiende etappe af. “Steven begon zich ziek te voelen tijdens de rustdag en dat gevoel verbeterde helaas niet. Hij gaat zich nu concentreren op de Vuelta”, meldt Jumbo-Visma op Twitter. De Ronde van Spanje begint over een maand. Kruijswijk stond op de 30e plaats in het algemeen klassement.

Door de opgave van de 34-jarige Kruijswijk is Jumbo-Visma nog maar met vier renners over in de Tour. Dat zijn Belgisch kampioen Wout van Aert, de Deen Jonas Vingegaard (derde in het klassement), de Amerikaan Sepp Kuss (winnaar van de vijftiende etappe) en Mike Teunissen. De Sloveen Primoz Roglic, Robert Gesink en de Duitser Tony Martin verlieten de Tour al eerder.

Het was voor Kruijswijk zijn zesde Tour de France. In 2019 eindigde hij als derde, een jaar eerder als vijfde. Het is de eerste keer dat Kruijswijk de Tour niet uitrijdt.