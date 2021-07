Formule 1 maakt zich op voor eerste ‘spectaculaire’ sprintrace

De Formule 1 maakt zich op voor de allereerste sprintrace. Het nieuwe onderdeel vindt zaterdag plaats, een dag voor de Grote Prijs van Groot-Brittannië.

De sprintrace gaat over 100 kilometer en zal ongeveer 25 minuten tot een half uur duren. Tijdens de eerste sprintrace op Silverstone, een circuit met een lengte van bijna 6 kilometer, zullen de coureurs zeventien rondjes rijden.

“Het is in het leven geroepen om een ​​kort en snel racespektakel te bieden, met coureurs die van start tot finish voluit racen zonder dat ze de pits in hoeven”, aldus de Formule 1.

Bij de sprintrace zijn punten te verdienen voor de WK-stand; drie voor de winnaar, twee voor de nummer 2 en één voor de nummer 3. Bovendien neemt de sprintrace de functie over van de kwalificatie en is de uitslag bepalend voor de startposities voor de race op zondag.

Na afloop van de sprintrace vindt er echter geen podiumceremonie plaats en ook de volksliederen klinken niet, verduidelijkt de Formule 1. Het podium wordt alleen beklommen na de race op zondag.

De kwalificatie is verplaatst van de zaterdag naar de vrijdag en is bepalend voor de startplekken voor de sprintrace. De kwalificatie wordt voorafgegaan door de eerste vrije training. In totaal zijn er in raceweekenden met een sprintrace slechts twee vrije trainingen. De kwalificatie wordt later verreden om ook werkende mensen in staat te stellen te kijken.

Max Verstappen, de leider in de WK-stand, kijkt uit naar het nieuwe initiatief. “Ik sta er helemaal voor open om de sprintraces te proberen en ik vind het wel fijn dat we wat minder training hebben voordat we aan de kwalificatie beginnen”, aldus de coureur van Red Bull. “Maar laten we het gewoon afwachten. Het is moeilijk om er iets over te zeggen voordat we het dit weekend getest hebben. In elke race neem je gecontroleerde risico’s, zeker als je voor een kampioenschap vecht, maar deze ene race zal niet bepalend zijn voor het eindresultaat.”

Na Silverstone vindt er in nog twee raceweekenden een sprintrace plaats. De twee GP’s waar dat gaat gebeuren worden later bekend, maar volgens de Formule 1 maakt de GP van Italië op Monza een goede kans. Mocht het een succes blijken, dan worden de sprintraces in de toekomst vaker gehouden. “In bepaalde weekenden, niet tijdens alle GP’s”, verduidelijkt de Formule 1.

“Ik weet niet zeker of deze opzet een succes zal worden in bijvoorbeeld Monaco”, aldus sportief directeur Ross Brawn. “Ik denk dat een sprintrace in ieder weekend niet gaat werken, maar daarover moet nog worden besloten.”