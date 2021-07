Geletruidrager Pogacar: moet ik nog bezorgd zijn?

Tadej Pogacar nam donderdag in Luz Ardiden voor de elfde keer deze Tour de France de gele trui in ontvangst. Niemand twijfelt er nog aan dat de 22-jarige Sloveen van UAE-Team Emirates voor het tweede jaar op rij de Tour de France gaat winnen. Pogacar, die net zijn derde ritzege had geboekt, keek dan ook ietwat verbaasd toen de interviewer namens de organisatie hem vroeg of hij zich zorgen maakte voor de tijdrit van zaterdag.

“Waarom moet ik me zorgen maken? Vanwege Vingegaard?” sprak de Sloveen vol ongeloof. Het verschil tussen de geletruidrager en zijn naaste belager, de Deen Jonas Vingegaard, bedraagt 5 minuten en 45 seconden. “Tijdrijden is een discipline waar ik altijd vol voor ga. Soms heb je een slechte dag. maar zes minuten…Het zal ooit wel eens gebeurd zijn.” Pogacar won in de eerste week de eerste tijdrit, waarin Vingegaard derde werd. Maar duidelijk werd dat hij een duel zoals hij vorig jaar met Primoz Roglic had uitsloot. Toen reed hij zijn landgenoot op de voorlaatste dag in een tijdrit uit het geel, maar was het verschil vooraf nog geen minuut.

De laatste bergrit was een korte, maar wel een met twee loodzware beklimmingen in de slotfase. “Het was zwaar, maar ik voelde me goed. Het was een beetje een spel op het laatst. Daar houd ik van, al sinds ik begon met fietsen. Het is nog drie dagen maar de eindzege is dichtbij”, wist ook Pogacar.