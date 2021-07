Nog een dag klimmen voor Tourpeloton in de Pyreneeën

De laatste bergetappe van deze Tour de France is er opnieuw een met een redelijk eenvoudige aanloop. Maar wanneer er vanuit Pau na een kleine 70 kilometer geklommen moet worden is het wel meteen de befaamde Col du Tourmalet waar de renners een hoogte van iets meer dan 2100 meter gaan bereiken. De slotklim gaat naar Luz-Ardiden, voor het eerst sinds 2011 weer in het routeschema opgenomen. De Spanjaard Samuel Sánchez won destijds.

De Sloveen Tadej Pogacar is de vrijwel onaantastbare geletruidrager. De kopman van UAE-Team Emirates onderstreepte zijn status met de ritzege, woensdag op de Col du Portet. Met de Deen Jonas Vingegaard heeft hij een nieuwe naaste belager. Het verschil bedraagt een kleine 6 minuten. Wilco Kelderman is op de zesde plaats de beste Nederlander in het klassement.

De korte rit (129 km) begint iets voor 14.00 uur. 17.30 uur is de verwachte aankomsttijd van de eerste renner in Luz-Ardiden.