Olympische onderscheiding voor Nobelprijswinnaar uit Bangladesh

Muhammad Yunus uit Bangladesh, in 2006 onderscheiden met de Nobelprijs voor de Vrede, ontvangt volgende week vrijdag bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio een hoge onderscheiding van het IOC. De 81-jarige Yunus krijgt de tweede ‘Olympic Laurel’, een gouden krans die is vastgemaakt aan een stuk steen uit het Griekse dorp Olympia, waar de Spelen ooit begonnen.

Het Internationaal Olympisch Comité reikte de Olympic Laurel voor het eerst uit bij de Spelen van Rio 216. De onderscheiding ging toen naar de Keniaan Kipchoge Keino.

Het IOC geeft de trofee aan mensen die door middel van sport een wezenlijke bijdrage leveren aan onderwijs, cultuur, ontwikkeling en vrede in de wereld. Volgens voorzitter Thomas Bach helpt Yunus sporters om na hun carrière iets bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. “Voor de Spelen van Parijs 2024 helpt hij om een nieuw model voor de Spelen te ontwikkelen, met minimale impact op onze planeet en maximale impact op de nalatenschap voor het gastland”, aldus Bach. Yunus wordt ook wel de ‘bankier van de armen’ genoemd.