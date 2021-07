Peloton onderweg voor laatste bergetappe in Tour

De laatste bergetappe in de Tour de France is kort voor 14.00 uur van start gegaan vanuit Pau. Het is een korte rit, waarvan het spektakel in de slotfase ligt. Na zo’n 70 kilometer begint de beklimming van de Col du Tourmalet, een gigant in de Pyreneeën. De slotklim naar Luz-Ardiden is korter, maar zeker zo zwaar.

Tadej Pogacar hoeft alleen maar te consolideren om zijn eindzege zo goed als zeker veilig te stellen. De 22-jarige Sloveen van UAE-Team Emirates, vorig jaar al winnaar van de Tour, heeft ruim 5 minuten voorsprong op de Deen Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma. Zaterdag volgt nog een individuele tijdrit, waarin Pogacar normaal gesproken alleen maar tijd wint op zijn concurrenten. Wilco Kelderman staat zesde en kan, zeker gezien zijn tijdritkwaliteiten, nog opschuiven in het klassement voordat zondag de eindstreep ligt in Parijs.

De finish van de laatste Pyreneeënrit wordt verwacht rond 17.30 uur.