Poels nog wel in bolllentrui richting Parijs

Hoewel Wout Poels donderdag de eindzege in het bergklassement van de Tour de France alsnog verspeelde aan Tadej Pogacar, mag de Limburger van Bahrain zich de komende dagen nog wel een beetje bergkoning voelen. De Sloveen van UAE-Team Emirates draagt immers al het geel en lijkt die trui niet meer te verliezen.

Poels kwam op de Col du Tourmalet als vierde boven en vergrootte daarmee zijn voorsprong op de naaste belagers. Maar in Luz Ardiden, finishplaats en klim van buitencategorie met dubbele punten, won Pogacar de rit waarmee hij zich meteen verzekerde van de eindzege van het bergklassement. De komende drie dagen staan er nog twee klimmetjes van de vierde categorie op het programma, samen goed voor slechts twee punten. Pogacar heeft 107 punten, Poels is onbedreigd tweede met 88 punten.

Als alles normaal verloopt bereikt Poels in de bollentrui Parijs, waar hij met zijn collega’s van Bahrain vrijwel zeker het podium op mag vanwege de winst in het ploegenklassement. Wel werd de ploeg woensdagavond nog opgeschrikt door een politie-inval in het hotel in Pau. Volgens de Franse justitie ging het om een dopingonderzoek. Nadere informatie kwam niet naar buiten.

Zonder Pogacar was Poels de derde Nederlander geworden die het bergklassement had gewonnen. Eerder deden dat Steven Rooks (1988) en Gert-Jan Theunisse (1989). Vorig jaar werd het bergklassement ook al gewonnen door de jonge Sloveen, die toen ook het eindklassement aanvoerde.