Pogacar wint ook laatste bergrit in Tour de France

Tadej Pogacar heeft zijn overmacht in de Tour de France onderstreept met winst in de laatste bergrit. De Sloveen van UAE-Team Emirates sprintte in het hooggelegen Luz Ardiden naar de ritwinst, voor de Deen Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma en de Ecuadoraan Richard Carapaz. Dat is ook de volgorde in het algemeen klassement.

Met zijn derde ritzege verzekerde Pogacar zich al van winst in het bergklassement. Dat ging ten koste van Wout Poels die de bollentrui droeg. Wilco Kelderman finishte als negende en klom over de Colombiaan Rigoberto Urán naar de vijfde plaats in het algemeen klassement. Na een vlakke rit vrijdag volgt zaterdag nog een individuele tijdrit. Pogacar heeft een veilige marge van bijna 6 minuten op Vingegaard. Zondag eindigt de Tour op de Champs-Élysées in Parijs.

Drie renners reden vooruit toen het eerste colletje zich aandiende, de Côte de Notre-Dame-de-Piétat. De Deen Christopher Juul-Jensen pakte het te verdienen punt voor het bergklassement. Richting tweede heuvel, opnieuw een van de vierde categorie, sloot onder andere de Fransman Julian Alaphilippe aan. Hij kwam als eerste boven en passeerde ook als eerste de tussensprint na 62 kilometer. De groep volgde op niet meer dan een minuut.

Alaphilippe en de Sloveen Matej Mohoric begonnen als eersten aan de Tourmalet, een klim over 17 kilometer met een gemiddelde stijging van 7,3 procent. 6 kilometer onder de top kregen de vluchters gezelschap van een achttal onder wie de Fransman David Gaudu. Bij de groep klassementsmannen moest Urán afhaken. De Fransman Pierre Latour passeerde als eerste de top, Poels sprintte naar de vierde plaats en tien punten die uiteindelijk niet genoeg waren voor de eindzege in het bergklassement.

Gaudu kwam in de afdaling alleen voorop en begon met een voorsprong van slechts 20 seconden aan de slotklim. Dylan van Baarle deed namens Ineos het kopwerk, duidelijk met als doel Carapaz aan de ritzege te helpen. Gaudu zag de groep 9 kilometer onder de top passeren. De Pool Rafal Majka, ploeggenoot van Pogacar, verhoogde 5 kilometer onder de top het tempo. Voor Poels ging het te hard.

Op 3 kilometer volgde de verwachte versnelling van Pogacar. Carapaz, Vingegaard, de Amerikaan Sepp Kuss en de Spanjaard Enric Mas konden volgen. In de laatste kilometer was Kuss de eerste die afhaakte waarna de beste drie klimmers van deze Tour finishten in dezelfde volgorde als woensdag op de Col du Portet.