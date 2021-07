Red Bull verwacht felle strijd met Mercedes op Silverstone

Ondanks vijf grand-prixzeges op rij, waarvan vier door Max Verstappen, verwacht het Formule 1 Team van Red Bull felle tegenstand van Mercedes dit weekend bij de Grote Prijs van Groot-Brittanniƫ.

Mercedes heeft sinds de Grand Prix van Spanje afgelopen mei geen race meer gewonnen. Maar het team heeft wel sinds 2013 elke poleposition op het circuit van Silverstone gepakt en er zeven van de laatste negen grands prix gewonnen. Bovendien komt Mercedes dit weekend met upgrades aan de auto dus is Verstappen op zijn hoede voor de Britse wereldkampioen Lewis Hamilton en de Fin Valtteri Bottas.

“Ik zeg altijd dat we moeten werken om de auto in de best mogelijke staat op de baan te krijgen wat betreft de set-up. Natuurlijk zal het nu met de verandering van het format een beetje moeilijker zijn om dat te doen, maar ik kijk ernaar uit om het weekend te beginnen en dan zullen we vanzelf wel zien waar we staan,” zei Verstappen.

Naast de reguliere race op zondag is er zaterdag voor het eerst in de historie een sprintrace in de Formule 1, waar wat extra WK-punten verdiend kunnen worden en gestreden wordt voor de pole op zondag.