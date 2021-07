Ajax verlengt contract met aanvoerder Tadic

Dusan Tadić heeft zijn contract bij Ajax met een jaar verlengd. De nieuwe verbintenis van de 32-jarige Serviër loopt nu door tot de zomer van 2024.

De Servische international, die sinds 2018 voor Ajax uitkomt, stond onlangs nog in de belangstelling van AC Milan. De Amsterdamse clubleiding liet echter al snel weten dat de aanvoerder niet te koop is. Zelf gaf Tadic ook aan dat hij graag bij Ajax wil blijven.

“Het is geen geheim dat Dusan een zeer belangrijke rol speelt voor het team, zowel binnen als buiten de lijnen is hij een echte leider”, zegt Marc Overmars, directeur voetbalzaken bij Ajax. “Het is daarom prachtig dat we hem langer aan de club kunnen verbinden. Dusan is topfit en zal de komende jaren nog van grote waarde zijn voor Ajax.”

Tadić kwam in 2018 over van de Engelse club Southampton. Hij voetbalde tot nu toe 149 officiële wedstrijden voor Ajax en maakte daarin 76 doelpunten. Het afgelopen seizoen werd de aanvoerder uitgeroepen tot Nederlands voetballer van het jaar.