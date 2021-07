Amerikaanse basketballers zonder Beal naar Spelen

De Amerikaanse basketballers gaan zonder Bradley Beal naar de Olympische Spelen. De 28-jarige speler van Washington Wizards zit sinds woensdag in afzondering, vanwege een mogelijke coronabesmetting. De Amerikaanse bond liet weten dat Beal voorlopig het ‘gezondheids- en veiligheidsprotocol’ blijft volgen en niet meegaat naar Japan.

Jerami Grant, die in de NBA voor Detroit Pistons speelt, is uit voorzorg ook apart van de groep gezet. De Amerikanen onderzoeken of hij wel mee kan naar Tokio.

De oefenwedstrijd die ‘Team USA’ vrijdag in Las Vegas zou spelen tegen AustraliĆ« is geschrapt. “Uit voorzorg”, aldus de bond. Voor zondag staat nog een oefenwedstrijd tegen wereldkampioen Spanje op het programma.

De Amerikanen verloren in de voorbereiding op de Spelen van Nigeria (87-90) en AustraliĆ« (83-91), twee landen die ook naar Japan gaan. Met een selectie vol NBA-spelers is ‘Team USA’ traditioneel favoriet voor het goud. Op de laatste drie Spelen werd de ploeg olympisch kampioen.