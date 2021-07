Djokovic wel van de partij op Spelen Tokio

In tegenstelling tot andere topspelers doet Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereldranglijst, wel mee aan het olympisch tennistoernooi in Tokio. De Serviër heeft lang getwijfeld, maar bevestigde donderdag via Twitter dat hij zal meedoen.

Tijdens het door Djokovic (34) gewonnen Wimbledon werd bekendgemaakt dat er geen toeschouwers aanwezig kunnen zijn bij de Spelen. Daarnaast gelden er tal van restricties voor de atleten. “Het nieuws over de toeschouwers was erg teleurstellend om te horen. Ik heb ook vernomen dat er een hoop beperkingen gelden in het olympisch dorp. Mogelijk kunnen we andere atleten niet in actie zien”, zei Djokovic.

Toptienspelers Roger Federer, Rafael Nadal en Dominic Thiem hebben zich afgemeld voor de Spelen, net als Serena Williams, Victoria Azarenka en Angelique Kerber bij de vrouwen.

“Ik heb mijn vlucht geboekt naar Tokio en zal met trots uitkomen voor Team Servië op de Spelen”, liet Djokovic via Twitter weten. “Voor mij geeft spelen voor Servië altijd speciale vreugde en motivatie en ik zal mijn best doen.”

De 34-jarige nummer 1 van de wereldranglijst won dit jaar al de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon. Met olympisch goud in Tokio en de titel op de US Open zou hij de allereerste tennisser worden die een Golden Grand Slam weet te veroveren.