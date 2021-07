Griekspoor in drie sets naar halve finales in Amersfoort

Tennisser Tallon Griekspoor heeft niet zonder moeite de halve finales bereikt van de Dutch Open in Amersfoort. De als eerste geplaatste Nederlander had een matige start tegen de Belg Kimmer Coppejans, maar na het verlies van de eerste set kwam het toch nog goed: 3-6 6-3 6-2. Coppejans is de nummer 191 van de wereldranglijst.

Griekspoor, die op de 115e positie staat in het mondiale klassement, speelt in de halve eindstrijd van het challengertoernooi tegen Antoine Hoang. De Fransman is de nummer 148 van de wereldranglijst.

In de andere halve finale komt Botic van de Zandschulp uit tegen de als zevende geplaatste Argentijn Guido Andreozzi. In de strijd om een plek bij de laatste vier versloeg Van de Zandschulp landgenoot Jesper de Jong met 6-3 6-0. Andreozzi was in de kwartfinales te sterk voor Jelle Sels: 3-6 6-4 6-2.