Hamilton blijft Verstappen net de baas in kwalificatie sprintrace

Max Verstappen begint zaterdag vanaf de tweede startplek aan de nieuwe sprintrace in het Formule 1-circus. De leider in het WK-klassement moest in de kwalificatie op het circuit van Silverstone net zijn meerdere erkennen in titelverdediger Lewis Hamilton. De Britse Mercedes-coureur zette voor het enthousiaste thuispubliek de beste tijd neer: 1.26,134.

Verstappen was een fractie minder snel: 1.26,209. De Finn Valtteri Bottas (Mercedes) reed de derde tijd: 1.26,328.

De F1 Sprint is een race van circa een half uur over 100 kilometer, wat op het circuit van Silverstone neerkomt op zeventien ronden. De winnaar van de korte wedstrijd verdient 3 WK-punten, de nummer 2 krijgt 2 punten en de nummer 3 houdt 1 punt over aan de F1 Sprint. Er zal na afloop geen podiumceremonie zijn. De uitslag van de sprintrace bepaalt de startvolgorde voor de Grote Prijs van Groot-Brittanniƫ op zondag. De winnaar van de F1 Sprint verovert derhalve poleposition.

Voor de sprintrace is zaterdag eerst nog de tweede vrije training.