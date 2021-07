Hamilton draagt ‘zege’ op aan Britse fans op Silverstone

Formule 1-coureur Lewis Hamilton reageerde opgetogen nadat hij in de kwalificatie voor de sprintrace op het circuit van Silverstone de beste tijd had gereden. “Ik draag dit resultaat op aan de fans”, sprak de wereldkampioen met een gulle lach. Ruim 80.000 toeschouwers zagen de kopman van Mercedes net voor WK-leider Max Verstappen in de uitslag eindigen.

“Dit hebben we een heel jaar moeten missen”, wees Hamilton naar de volgepakte tribunes. “Er kwam zoveel energie los van het publiek. Zonder hun steun had ik dit niet kunnen doen. Dit voelt heel speciaal voor mij op dit moment. Ik ben helemaal in de wolken.”

Verstappen klaagde tijdens de kwalificatie dat hij veel onderstuur in zijn bolide voelde en dat hij mede daardoor de bochten niet goed kon nemen. Na afloop hield hij zich echter redelijk op de vlakte. “We zaten er dichtbij, dus dat is goed. We moeten vooral naar onszelf kijken. Ik heb nog steeds veel vertrouwen dat we hier zondag een heel sterke race kunnen rijden. Maar het is wel een raar gevoel dat je voluit gaat in de kwalificatie, maar dat het eigenlijk niet zoveel oplevert en zeker geen poleposition.”

De uitslag van de nieuwe F1 Sprint bepaalt zaterdag de startvolgorde voor de Grand Prix van Groot-Brittanniƫ, die een dag later wordt verreden op het circuit van Silverstone.