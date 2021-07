Renners haken af in Tour met oog op Olympische Spelen

Parijs is niet ver meer, maar toch haken enkele renners kort voor het einde van de Tour de France af. Zo gaat de Canadees Michael Woods na de zware bergritten van de afgelopen dagen niet meer van start in de negentiende etappe, een vlakke rit over 207 kilometer van Mourenx naar Libourne. De renner van Israel Start-Up Nation neemt even rust om te herstellen van zijn valpartijen in de Tour en om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen.

Woods (34) stond in het algemeen klassement op de 27e plaats, met bijna 1,5 uur achterstand op Tadej Pogacar. De Canadees deed de afgelopen dagen mee in de strijd om de bolletjestrui, die om de schouders van Wout Poels zit. Pogacar nam donderdag dankzij winst van de laatste etappe door de Pyreneeën echter de leiding in het bergklassement over van Poels. Aangezien de Sloveen in het geel rijdt, zal Poels wel tot in Parijs de bollentrui dragen. Woods stond op de vierde plek in het bergklassement.

De Colombiaanse klimmer Miguel Ángel López (Movistar) zou de Tour vrijdag ook verlaten met het oog op de Spelen, al is dat nog niet bevestigd. López staat 35e in het klassement. Volgende week zaterdag staat de wegwedstrijd voor de mannen op het programma van de Olympische Spelen.