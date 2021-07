Sloveen Mohoric pakt met knappe solo tweede ritzege in deze Tour

Wielrenner Matej Mohoric heeft in de negentiende etappe zijn tweede ritzege in deze Tour de France op zijn naam geschreven. De Sloveen van Bahrain Victorious kwam na een geslaagde demarrage uit een kopgroep na 207 kilometer solo aan in de rit van Mourenx naar Libourne. Op een minuut achter hem finishte de Fransman Christophe Laporte als tweede voor de Deen Casper Pedersen en Mike Teunissen.

Voor Mohoric is het de tweede etappezege in deze Tour. De 26-jarige Sloveen won eerder de zevende etappe van Vierzon naar Le Creusot. Hij won in 2017 al een rit in de Ronde van Spanje en een jaar later een rit in de Giro d’Italia. Voor zijn ploeg Bahrain is het de derde ritoverwinning in de Ronde van Frankrijk. Ook de Belg Dylan Teuns won een etappe.

Het peloton met daarin geletruidrager Tadej Pogacar en groenetruidrager Mark Cavendish kwam binnen op ruim 20 minuten van de ritwinnaar. In de top van het klassement is er niets gewijzigd.

Of de rit naar Libourne er een zou worden voor de aanvallers of de sprinters was lang niet duidelijk. Na een grote valpartij al vroeg in de etappe ontstond een kopgroep van zes renners met daarbij Mohoric. Na de tussensprint na 54 kilometer gingen meerdere renners vanuit het peloton in de tegenaanval. De eerste poging lukte niet, maar een grote groep van twintig wielrenners met Teunissen reed wel weg.

Enkele sprintersploegen zoals Bahrain en BikeExchange waren het daarmee niet eens en probeerden het gat te dichten. Ze kwamen tot op minder dan een halve minuut en verscheidene renners uit de ontsnapte groep lieten zich al terugzakken, totdat de marge weer toenam. De veertien renners haalden de zes koplopers bij en het peloton liet het gaan. De kopgroep van twintig had met nog 50 kilometer in de etappe 10 minuten voorsprong.

Met nog 47 kilometer te gaan plaatste Mohoric de eerste demarrage. Vervolgens regende het aanvallen, ook al was het nog ver naar Libourne. De Belg Jasper Stuyven probeerde het en ook de Fransman √Člie Gesbert. Na een aanval van de Duitser Nils Politt probeerde Mohoric het nogmaals. Hij kreeg een serieus gat op 24 kilometer van de streep, en liep uit naar meer dan een halve minuut. De achtervolgers kregen geen goede samenwerking voor elkaar en konden de tweede ritzege van de Sloveen niet meer voorkomen.