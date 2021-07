Sprinters mogen nog eens dromen van ritzege in Tour

Na het vele klimwerk in de Tour de France krijgen de sprinters vrijdag nog eens een kans om te jagen op dagsucces. De negentiende etappe, een rit vrijwel kaarsrecht omhoog van Mourenx naar Libourne, is nagenoeg vlak. Voor de Brit Mark Cavendish ligt er in het stadje nabij Bordeaux de eerste kans om enig recordhouder te worden wat betreft ritzeges in de Tour. Na zijn vier overwinningen dit jaar deelt hij de eerste plaats nog met wielerlegende Eddy Merckx: beiden wonnen 34 Touretappes.

Om 12.30 uur wordt koers gezet naar het noorden, met alleen in het begin een hellinkje van de vierde categorie. De Sloveen Tadej Pogacar draagt de gele trui met een riante voorsprong op zijn concurrenten. Met na vrijdag alleen nog de tijdrit van zaterdag vanuit Libourne, en de vlakke slotrit naar Parijs kan de eindzege hem amper nog ontgaan.

Rond kwart over vijf volgt de (vermoedelijke) sprint om de dagzege.