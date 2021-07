Tennisser De Minaur mist Spelen na twee positieve tests

De Australische tennisser Alex de Minaur mist de Olympische Spelen omdat hij besmet is geraakt met het coronavirus. De nummer 17 van de wereld testte voor vertrek naar Japan twee keer positief. De Minaur zou zondag vanuit Spanje naar Tokio vliegen. De twee verplichte tests die hij voor vertrek liet uitvoeren, leverden beide een positieve uitslag op.

“Het is heel spijtig voor Alex dat hij vlak voor de Spelen met deze situatie wordt geconfronteerd”, zegt Ian Chesterman, de chef de mission van de Australische sportploeg. “We weten dat hij het geweldig had gevonden om zijn land en zijn sport te vertegenwoordigen op zijn eerste Spelen.”

Volgens het Australisch olympisch comité testte De Minaur begin deze maand negatief op het coronavirus. Sindsdien heeft hij geen contact meer gehad met andere sporters uit Australië. De 22-jarige tennisser, die dit jaar twee ATP-toernooien won, bereidde zich in Spanje voor op het mondiale sportevenement. De Minaur werd onlangs op Wimbledon al in de eerste ronde uitgeschakeld. Landgenoot Nick Kyrgios trok zich eerder al terug voor de Spelen. Kyrgios heeft geen zin om in Tokio voor lege tribunes te gaan spelen.