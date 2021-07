Botic van de Zandschulp heeft in Amersfoort de halve finales van het challengertoernooi de Dutch Open bereikt. In de strijd om een plek bij de laatste vier versloeg hij landgenoot Jesper de Jong met 6-3 6-0.

Jelle Sels verloor zijn partij in de kwartfinales. De als zevende geplaatste Argentijn Guido Andreozzi was met 3-6 6-4 6-2 te sterk. Van de Zandschulp speelt tegen Andreozzi om een plek in de finale.