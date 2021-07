Verstappen snelste in eerste vrije training op Silverstone

Formule 1-coureur Max Verstappen van Red Bull heeft tijdens de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Groot-Brittannië de beste rondetijd neergezet op het circuit van Silverstone. De leider in het WK-klassement klokte 1.27,035 minuten. Daarmee was hij aanzienlijk sneller dan de Brit Lando Norris van McLaren, die als nummer 2 een tijd van 1.27,814 liet noteren.

Wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes reed de derde tijd (1.27,815). De Brit verbaasde zich over het relatief grote verschil met de tijd van Verstappen. “Waar komt dat vandaan?”, vroeg hij zich een tikje vertwijfeld af op de boordradio.

Verstappen had in het eerste half uur wat nog last van een gebrek aan vermogen bij het uitkomen van een paar bochten. Het probleem bleek echter snel opgelost.

Op het circuit van Silverstone wordt vrijdagavond de kwalificatie afgewerkt voor de eerste sprintrace een dag later. Dat gebeurt in de vertrouwde opzet van de normale kwalificatie voor de GP’s, in drie fases (Q1, Q2, Q3).

De F1 Sprint op zaterdag is een race van circa een half uur over 100 kilometer, wat op het circuit van Silverstone neerkomt op zeventien ronden. De winnaar van de korte wedstrijd verdient 3 WK-punten, de nummer 2 krijgt 2 punten en de nummer 3 houdt 1 punt over aan de F1 Sprint. Er zal na afloop geen podiumceremonie zijn. De uitslag van de sprintrace bepaalt de startvolgorde voor de GP op zondag. De winnaar van de F1 Sprint verovert derhalve poleposition.

Voor de sprintrace is zaterdag eerst nog de tweede vrije training.