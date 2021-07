Wielrenner Bol hoopt dat hij weer kan sprinten in de Tour

Wielrenner Cees Bol hoopt dat hij in de negentiende etappe van de Tour de France weer kan sprinten. Na de zware ritten door de Pyreneeën staat een ‘overgangsetappe’ op het programma, over 207 kilometer tussen Mourenx en Libourne.

“Als de kans zich voordoet, dan wil ik zeker sprinten”, zei Bol voor de start. “Maar het kan ook de andere kant op gaan en een aanval kan misschien wel tot het eind wegblijven. Ik acht de kans fiftyfifty.”

De 25-jarige sprinter van Team DSM wist zich vooralsnog niet te mengen in de strijd om de ereplaatsen. Hij eindigde twee keer als zesde, zijn beste resultaat in deze Tour. “Het is altijd net niet”, aldus Bol, die vorig jaar wel een keer tweede en een keer derde werd in de Tour. “Soms zijn het kleine details die het verschil maken. Hopelijk pakt nu alles goed uit en kan ik een mooie sprint rijden. Het is moeilijk om Mark Cavendish hier te verslaan, maar je moet het wel proberen. Ik ga uit van mijn eigen lead-out en probeer het vandaag gewoon opnieuw.”

Zaterdag staat een tijdrit over ruim 30 kilometer op het programma, waarna de Tour zondag eindigt met de traditionele rit over de Champs-Élysées in Parijs. Doorgaans mondt de slotetappe uit in een massasprint.