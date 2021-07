Wielrenner Teunissen kon ontsnapte Mohoric niet meer achterhalen

Mike Teunissen zat in de juiste ontsnapping van de dag in de negentiende etappe van de Tour de France. Achter ritwinnaar Matej Mohoric eindigde de 28-jarige wielrenner van Jumbo-Visma als vierde. “Vierde is eigenlijk net niets, maar slecht is het ook niet”, zei hij tegen de NOS.

De Limburger, die twee jaar geleden de eerste Tourrit won in Brussel, baalde wel een beetje. “Ik kom natuurlijk niet iedere dag in die positie, dus dan moet je er vol voor gaan. Maar ik zat alleen in een grote groep. Je moet een beetje gokken en geluk hebben en dat had ik niet. Er waren veel sterke mannen en je kunt niet op alles reageren.”

De aanval van Mohoric was volgens Teunissen goed getimed. “Hij ging op een lastig moment. Dat was een goede actie en je weet dat hij niet meer gaat stilvallen.” De wielrenner probeerde nog een samenwerking tot stand te brengen, maar zag al snel dat andere renners niet meer vol doorreden. “Sommigen probeerden te demarreren en dan stopte het weer. Dat schoot niet zo veel op.”