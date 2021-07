Winnaar Mohoric dacht tijdens solo aan politie-inval bij Bahrain

Wielrenner Matej Mohoric moest tijdens zijn solo op weg naar Libourne, waar hij zijn tweede ritzege in deze Tour de France behaalde, denken aan de politie-inval van twee dagen eerder bij zijn ploeg Bahrain Victorious. “Het is niet niks als de politie zo je kamer binnenloopt en de persoonlijke spullen doorzoekt”, zei de 26-jarige Sloveen na zijn zege in de negentiende Touretappe. “Ik voelde me een crimineel.”

“Als je het van de ene kant bekijkt is het goed dat er nog steeds gecontroleerd wordt in het peloton en natuurlijk hebben ze niets gevonden, want we hebben niets te verbergen”, zei Mohoric. “Aan de andere kant is het een teleurstellend systeem. De politie loopt zo je kamer binnen en doorzoekt je persoonlijke spullen en je foto’s en berichten. Ik heb niets te verbergen, dus het maakte me niet zo veel uit, maar het voelt wel raar.”

Toen hij op de streep afreed, maakte de Sloveen al met zijn vingers het gebaar dat men de mond moest houden. Dat was vermoedelijk een reactie op de suggesties over dopinggebruik.

Mohoric had verwacht dat het een rit zou zijn die gecontroleerd zou worden door de sprintersploegen van Deceuninck en Alpecin. “Ik kan het nog niet geloven”, zei hij na zijn tweede ritzege. “De start was heuvelachtig en ik dacht dat het beter zou zijn om van voren te zitten. Ik zei tegen de medevluchters dat ze het tempo hoog moesten houden. Nadat een grote groep aansloot, zat er helaas geen teamgenoot bij, maar ik heb niet opgegeven.”

“Toen Nils Politt aanviel, zat ik echt op mijn limiet. Ik nam mezelf voor om nog een sprintje te doen en toen ik naar achteren keek zat er niemand meer”, zei de Sloveen. “Ik ben zo hard mogelijk doorgereden en mijn benen waren helemaal op, maar ik wist ze voor te blijven.”